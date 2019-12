Raiola incassa ciò che voleva: 15 milioni dall’operazione Haaland

Il Borussia Dortmund anticipa tutti e piazza il colpo da novanta: il club tedesco ha ufficializzato Erling Braut Haaland, classe 2000, talento prelevato dal Salisburgo e protagonista di un grande inizio di stagione (già 28 gol in stagione). Contratto fino al 2024, l’attaccante si unirà ai nuovi compagni il 3 gennaio e inizierà la sua avventura in Germania. Un’operazione resa possibile grazie all’intermediazione di Raiola, agente dello stesso Haaland, che ha incassato 15 milioni di commissioni per il trasferimento del gioiello norvegese al Dortmund. Il costo del cartellino, invece, è di circa 20 milioni di euro (l’equivalente della clausola rescissoria inserita dal Salisburgo nel 2018), mentre alla famiglia dello stesso Haaland sono finiti circa 10 milioni come bonus alla firma. Il giovane attaccante percepirà un ingaggio di 6 milioni che può salire con i bonus fino a 8.

Foto: Twitter ufficiale Dortmund