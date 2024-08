Raimondo: “Qui a Venezia c’è un progetto ambizioso. Di Francesco mi aiuta tanto”

Il promettente attaccante classe 2004 Antonio Raimondo, si racconta ai tifosi e ai giornalisti nella conferenza stampa di presentazione. L’ex Bologna parla dell’ambizioso progetto del Venezia, dei suoi nuovi compagni di squadra e del rapporto con il tecnico Eusebio Di Francesco.

Perché la scelta del Venezia: “Innanzitutto mi ha fatto decidere il fatto che ci fosse un progetto ambizioso, anche per me. E’ un club in grande crescita. Poi il pubblico, quando ho giocato qui ho trovato grande calore. Non vedo l’ora di giocare al Penzo”.

Su Di Francesco: “Mi aiuta tanto. Mi fa crescere in particolare nei movimenti incontro alla palla ed in generale come attaccante”.

Il supporto di Pohjanpalo e Gytkjaer: “Mi aiutano e mi danno consigli, mi stanno molto vicini con la loro grande esperienza”.

Foto: Instagram Venezia