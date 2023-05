Ragusa all’82’: il Messina è salvo, la Gelbison retrocede in Serie D

Un gol di Antonino Ragusa all’82’ ha permesso al Messina di battere la Gelbison e di conquistare la salvezza in Serie C. La squadra peloritana aveva perso con lo stesso risultato all’andata, ma in extremis Ragusa ha fatto esplodere lo stadio “Franco Scoglio”. Nel finale il portiere Fumagalli è stato decisivo con un paio di parate, soprattutto su Tumminello, ma l’assalto della Gelbison non è stato premiato e ora va registrata la dolorosa retrocessione in Serie D.

Foto: Logo Messina