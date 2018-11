Rafinha ko, il Barça tra soluzioni interne e obiettivi per gennaio. La situazione

Un fulmine a ciel sereno. Il grave infortunio di Rafinha, rischia di compromettere i piani futuri del Barcellona. Il brasiliano dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico e salterà il resto della stagione, ecco perché il club blaugrana, secondo quanto rivela il Mundo Deportivo, starebbe valutando con molta attenzione il da farsi. Gli obiettivi per il centrocampo sono sempre i soliti (De Jong e Rabiot restano in prima fila), ma la dirigenza catalana, almeno per il momento, avrebbe scartato l’ipotesi di intervenire sul mercato già a gennaio. Il motivo? La volontà di puntare sulle soluzioni interne e tutti gli indizi portano a Carles Aleñá, centrocampista classe ’98 che verrà promosso stabilmente agli ordini di Valverde dopo alcune apparizioni in prima squadra.

Foto: Twitter personale Rafinha