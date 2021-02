Rafinha: “A Parigi sono rimasto sorpreso da Verratti, è incredibile. Il Barcellona mi ha dato tutto”

Rafinha Alcantara sarà un ex nella sfida del Camp Nou tra Barcellona-PSG. Il centrocampista brasiliano ha parlato così a Le Parisien: “Il Barcellona ha rappresentato tutto, mi ha dato tutto. Ho imparato quasi tutto nella Cantera, ricordo con piacere quegli anni. Sono cresciuto a Barcellona, ​​ho vissuto per 13 anni e mi sento anche catalano. Sono cresciuto anche come persona, il Barça sarà sempre speciale”.

Chi ti ha sorpreso di più a Parigi? “Lo sapevo già, tutti sanno che è molto forte e diverso dagli altri. Parlo di Marco Verratti: sta raggiungendo un livello superiore. È un giocatore incredibile”.

Icardi e Neymar?: “Il fatto che fossero a Parigi mi ha spinto a venire. Sono compagni di squadra che conosco da molto tempo. Il progetto che mi è stato presentato mi è sembrato molto attraente e ambizioso. So che il primo anno è più difficile ma mi sono adattato molto rapidamente grazie anche ai miei compagni e a tutti coloro che ruotano intorno al club. Ci sono giocatori che conosco da molti anni e sono amici“.

Foto: Twitter personale Rafinha