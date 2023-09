Rafia: “Corvino mi ha chiesto di sposarci. Il Lecce ha lavorato a fari spenti”

Intervenuto ai microfoni di Dazn Talks, il giallorosso Hamza Rafia ha parlato così del suo arrivo a Lecce, raccontando qualche retroscena della trattativa. “A Pescara Lì ho preso fiducia, se non ti senti bene con la testa è un problema. La gente mi amava, tutti mi volevano bene. Questo mi ha dato forza e avevamo una bella squadra, con mister Zeman che ha aiutato tanto. Mi aspettavo un bel mercato, avevo tante richieste in Serie B. Il procuratore mi aveva avvisato dell’interesse di Corvino in Serie A, così facemmo tante videochiamate. Era l’opportunità della vita. Mi ha detto che prima di sposarsi bisogna conoscersi. Anche se non ci conoscevamo, mi ha chiesto di sposarci. Due settimane dopo ci siamo sposati. Hanno fatto un lavoro a fari spenti, perché anche mister D’Aversa è di Pescara“.

Foto: Sito ufficiale Lecce