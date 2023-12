Raffaele e il Potenza: il comunicato

Il tecnico Giuseppe Raffaele, fresco di risoluzione contrattuale con il Potenza, ha diffuso un comunicato stampa nel quale ha fatto chiarezza sugli eventi verificatisi negli ultimi giorni: “Mio malgrado , mi vedo costretto a fare delle dichiarazioni , a seguito della conferenza stampa del Presidente Donato Macchia . Sono una persona riservata ed avrei preferito non parlare, avevo chiesto di chiudere il rapporto in piena serenità , con il massimo riserbo e di concludere , con l’emissione di un comunicato stampa congiunto e condiviso. Mi duole dover fare delle precisazioni e ricostruire i fatti in modo dettagliato. Nessun dramma familiare affligge i miei cari. Già nella telefonata interlocutoria di mercoledì mattina, con l’Amministratore Nicola Macchia, avevamo proposto la risoluzione consensuale del contratto economico: ad un suo diniego ed ulteriore offerta, ho preferito andare in sede dando esecutività alla convocazione del 6 dicembre , in modo che potessi decidere in piena serenità incontrando di persona le parti. Nella stessa serata di mercoledì, ho avuto un incontro con il Presidente Donato Macchia ed i dirigenti, al termine si era addivenuti ad una intesa, ma avevamo rinviato la firma del contratto e tesseramento alla mattina seguente, per dei problemi tecnici. La mattina del 7 dicembre, ho incontrato il Presidente D. Macchia al quale ho

argomentato la decisione che avevo maturato durante la notte,dopo lunghe riflessioni : la volontà di recedere dal contratto economico che mi legava al Potenza Calcio. Ho spiegato che, dopo l’incontro della sera precedente , non vi fossero le giuste condizioni per riprendere un cammino interrotto bruscamente a giugno, non da me , e che a queste criticità si affiancavano dei miei problemi personali , la cui soluzione sarebbe giunta nei due giorni seguenti. Le congiunzioni di queste componenti mi hanno portato a declinare la nuova proposta. Purtroppo leggo delle considerazioni e ricostruzioni fantasiose, spero che da questo momento in poi non si parli più di questo argomento. Resto sempre molto legato alla piazza di Potenza e rispetto la tifoseria che mi ha sempre

dimostrato grande affetto . Auguro al Potenza le migliori fortune calcistiche .

In fede

Giuseppe Raffaele”.

Foto: logo Potenza