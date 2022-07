Rafaela Pimenta: “Romagnoli poteva andare in Premier o Liga. Ha scelto la Lazio per amore”

Rafaela Pimenta, agente Fifa che ha raccolto l’eredità di Mino Raiola, ha parlato a Radiosei di diverse trattative (qui per leggere un suo passaggio su de Ligt al Bayern), dove ha anche parlato del passaggio di Romagnoli alla Lazio.

Queste le sue parole: “Ho seguito la trattativa Romagnoli, è stata dura e bellissima. Non sempre capita che un giocatore sia un tifoso. E’ stata un’esperienza positiva, molto bella, il ragazzo avrebbe potuto fare tante altre scelte diverse come la Spagna o la Premier. Ha scelto la Lazio per il rapporto con i tifosi, per la maglia, per il rapporto con il presidente, per il centro sportivo. Il suo cuore gli ha detto di andare a Roma ed il presidente Lotito ha fatto tutto. Tutto lui, ha veramente voluto vincere questa partita e questa gara per il bene della Lazio. Faccio questo lavoro da 22 anni, un giocatore appassionato come Romagnoli non l’ho mai visto. Mi diceva che voleva andare alla Lazio e non a Londra per il rapporto con i tifosi, per la sua fede calcistica”.

Foto: twitter personale