Rafael attacca: “Neymar non è un leader e non vuole ascoltare chi vuole aiutarlo”

Intervistato da ESPN, Rafael, difensore brasiliano del Lione e della Nazionale brasiliana, ha attaccato il connazionale Neymar: “In Nazionale abbiamo bisogno di Neymar, ne abbiamo bisogno, questo è certo, ma deve migliorare molto dal campo. Spero che possa farlo. E se ci riuscirà, avremo grandi possibilità di vincere qualcosa. Neymar non è un leader. Può fare grandi cose sul campo se è concentrato. In questo caso, è il miglior giocatore al mondo. Ma penso che il calcio non sia la sua priorità oggi. So che ha difficoltà ad ascoltare gli altri. Ho provato a parlargli, a dirgli la verità, ma a volte le persone non vogliono sentire la verità. Vogliono sentirti dire: “Sei bravo, sei magico.” Vogliono solo complimenti, ma la vita non è così. Deve ascoltare un po ‘di più e, se lo fa, sarà difficile fermare il Brasile.”