Rafa Silva, ultima partita al Da Luz

Secondo quanto riportato dal quotidiano A Bola, il centrocampista del Benfica Rafa Silva non rinnoverà a fine stagione. Sono diversi i club europei interessati a Rafa che hanno osservato il giocatore negli ultimi mesi, soprattutto italiani. Secondo il quotidiano portoghese però, il giocatore avrà destinazioni più lontane, probabilmente in Qatar, che in estate lo ha tentato con un contratto milionario di circa 7,5 milioni di euro a stagione e soprattutto con un bonus alla firma molto interessante intorno ai 10 milioni di euro. Rafa e il suo agente, continuano, tuttavia, a non commentare la questione. Dopo 325 partite, 92 gol, 66 assist, 3 campionati, una Coppa del Portogallo e 2 Supercoppe, Rafa Silva scenderà in campo, con molta probabilità, domenica prossima contro l’Arouca per l’ultima partita all’Estadio Da Luz con la maglia delle Aquile.

Foto: Instagram Benfica