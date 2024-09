Rafa Mir rompe il silenzio: “Fiducia nella giustizia, accuse infondate. Chiedo scusa al Valencia e ai miei tifosi”

Rafa Mir, accusato di violenza sessuale, ha deciso di parlare apertamente con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Ecco il messaggio del giocatore del Valencia: “Dopo un periodo di riflessione, voglio chiarire la mia innocenza, ribadendo il contenuto della dichiarazione rilasciata dal mio avvocato Jaime Campaner. Non appena ha potuto mettersi a lavoro ad armi pari con le accuse, il caso ha preso una svolta importante che dimostra quanto sia infondata la denuncia. Ho piena fiducia nella Giustizia di questo Paese, con la quale ho collaborato dal primo minuto per chiarire i fatti. Per tutto questo, voglio esprimere le mie più sincere e profonde scuse al mio Club , il Valencia FC, allo staff tecnico, ai miei compagni di squadra e soprattutto ai tifosi valenciani per non aver rispettato, anche se era il mio giorno libero, il rigore dei programmi che ci si aspetta da un professionista, e lo è ancora di più dopo un inizio di stagione lontano dalle nostre aspettative. Da adesso in poi, come calciatore professionista, tutte le mie energie saranno concentrate nell’aiutare il mio Club e i miei compagni. Non voglio dimenticare di ringraziare la mia famiglia per l’amore e il sostegno che mi ha dimostrato in ogni momento. Il suo amore e la verità mi faranno superare questa situazione traumatica che sto vivendo. Detto questo, seguendo il consiglio del mio avvocato, lavoreremo nei tribunali e non nei media o nei social network”.

Foto: Instagram Rafa Mir