Rafa Mir in orbita Torino, confermate le indiscrezioni spagnole di ieri

Confermate le indiscrezioni spagnole di ieri: Rafa Mir si avvicina sempre più al Torino. La trattativa non è ancora del tutto chiusa, ma i contatti tra le parti ci sono stati e sarebbero risultati positivi. Classe 1997, cresciuto nelle giovanili di Murcia, Barcellona e Valencia, ha esordito tra i professionisti proprio con la maglia dei Valencia. Bomber con la seconda squadra nella Segunda Division B, non è riuscito a rimanere stabilmente in arancionero, venendo ceduto al Woverhampton nel 2018. Da qui la girandola di prestiti a Las Palmas, Nottingham e Huesca, dove ha cominciato a brillare come nei primi tempi del Valencia B, trascinando la squadra alla promozione in Liga, distinguendosi anche nella massima serie spagnola. Il Siviglia ha investito 20 milioni su di lui nel 2021: Mir ha ripagato il club con dieci goal nella prima annata, prima di diventare riserva di En-Nesyri, vincendo comunque l’Europa League del 2022/2023 come prima alternativa d’attacco. Il classe ’96 non rientrerebbe più nei piani del tecnico Quique Sanchez Flores e la società lo avrebbe messo sul mercato.

Foto: twitter siviglia