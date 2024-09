Rafa Mir arrestato a Valencia: è accusato di violenza sessuale

Guai per Rafa Mir. L’attaccante del Valencia in prestito dal Siviglia, è stato arrestato dalla polizia spagnola con accuse di violenza sessuale. A riportarlo è il quotidiano spagnolo Cadena Ser, che racconta come l’arresto sia partito dalla denuncia di due donne di circa 25 anni. Le vittime, dopo l’aggressione, si sono recate in ospedale per essere assistite e subito dopo sono andate dalle autorità per denunciare l’accaduto. L’episodio sarebbe avvenuto in casa del calciatore con il coinvolgimento di un altro uomo, che è stato anche lui arrestato.

Foto: Instagram Rafa Mir