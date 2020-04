Rafa Marquez: “Io ct del Messico? Sono pronto ad aiutare la Nazionale, forse lo farò in futuro”

Rafael Marquez, ex difensore del Barcelona e dell’Hellas Verona, ha parlato in diretta su Instagram sul suo possibile incarico da ct della Nazionale del Messico: “Sono sempre pronto ad aiutare il mio Paese e la Nazionale. Forse lo farò in futuro, devo ancora prepararmi in questo nuovo percorso da allenatore. Devo andare in Europa per crescere e poi potrò guidare squadre o Nazionali importanti”.