Rafa Marin: “Il mio idolo è Sergio Ramos. Preferisco giocare a destra”

Nella sua conferenza di presentazione Rafa Marin ha parlato del suo idolo calcistico: “ll mio modello è Sergio Ramos per la grinta e il comportamento fuori dal campo”. Poi ha parlato del suo posizionamento in campo: “Ora sto giocando da braccetto destro, ma sono polivalente e posso giocare in qualsiasi ruolo della difesa. Non ho preferenze, sarà il mister a scegliere dove impiegarmi. Tutti i giocatori del Napoli sono bravi, hanno qualità diversi e sono sempre a disposizione. Io come braccetto di sinistra? Mi sento comodo da braccetto di destra dove mi sta provando il mister ma posso giocare tranquillamente anche a sinistra e al centro. Non nessun tipo di problema“. Sulle sue principali caratteristiche ha detto: “Sono un difensore forte in area e abbastanza forte nell’uno contro uno. Ho qualità nel possesso palla, il mister mi sta chiedendo di tirar fuori caratteristiche più offensive e io mi sto impegnando al massimo“.

Foto: profilo twitter Napoli