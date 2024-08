Rafa Marin: “Essere a Napoli è un sogno. Conte mi aiuterà”

Rafa Marin si è presentato al popolo partenopeo in conferenza stampa: “Giocare in un club simile è un sogno che si realizza. Ho sempre voluto giocare in Serie A e ho colto quest’opportunità al volo. Sono contento per la decisione presa e i compagni mi hanno accolto molto bene. Non ero mai stato in Italia, sono molto contento di essere qui e Castel di Sangro è molto bella”. Il neo acquisto del Napoli ha parlato anche delle prime impressioni su Conte: “Tutte le squadre sono diverse, con Conte imparerò molto, sarà un allenatore che mi aiuterà a crescere nel presente e nel futuro. All’Alaves si giocava per la salvezza, qui è tutto diverso, il mister ci chiede di attaccare di più. Gli allenamenti con Conte sono duri ma ci adattiamo, in Spagna è diverso. Ho sofferto un po’ all’inizio. Sappiamo che lavoriamo tanto adesso per raggiungere l’obiettivo alla fine. A livello collettivo bisogna migliorare molto e lo stiamo facendo. Conte credo sia contento perché vede miglioramenti quotidiani e durante le amichevoli”.

Foto: profilo ufficiale twitter Lega Serie A