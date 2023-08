Radunovic: “Spero di raggiungere i clean sheet dello scorso anno”

Boris Radunovic, portiere del Cagliari, ha parlato ai canali della Lega Serie A: “Il campionato di Serie A è tra i più difficili al mondo, siamo tutti consapevoli che non sarà facile. Quest’anno spero di fare gli stessi clean sheet dell’anno scorso, 16 clean sheet, soprattutto in Serie A. Sarà difficile, dobbiamo essere tutti pronti a non subire tanti gol. Stanno arrivando nuovi acquisti, spero che troveremo uno spogliatoio come quello dell’anno scorso. Puntiamo alla salvezza, poi vediamo”.

Foto: Twitter Cagliari