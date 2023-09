Radunovic: “Ranieri è un campione, è importante per tutta l’isola. Ogni punto è fondamentale”

Il portiere del Cagliari Boris Radunovic ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio dei Sardi in casa contro l’Udinese di Andrea Sottil.

Queste le sue parole: “Il nostro mister è un campione, mi aiuta tanto con le sue parole, ma io voglio fare sempre meglio, anche dopo uno sbaglio (riferendosi all’errore nell’ultima partita, ndr). Non devi mai guardare indietro, il nostro ruolo è così. Ranieri è importante per tutta l’isola, è una forza in più per questa squadra. Pensavo che oggi saremmo stati tutti stanchi, invece si è vista una partita bella, con tanta energia. Peccato per la vittoria ma per noi ogni punto è importante. Mi è piaciuto tanto Deiola, ha fatto una partita da 10”.

Foto: twitter cagliari