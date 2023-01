Raducioiu allo scoperto: “Ho paura per le sostanze assunte in passato, facevamo flebo alla vigilia delle partite”

Dopo Dino Baggio, anche l’ex attaccante rumeno Florin Raducioiu racconta dalla Romania la sua paura riguardo alcune sostanze assunte nel passato da calciatore. L’ex punta centrale di Bari, Verona, Brescia e Milan in patria ha rilasciato le seguenti parole: “Facevo flebo con un liquido rosa. Lo ammetto, ho preso anche delle medicine. Ora chiamerò il medico che ci seguiva a Brescia per capire di più. Non sapevamo che cosa stavamo prendendo, ci è sempre stato detto che si trattava di vitamine, di glucosio. Per tutto il tempo facevamo flebo con questo liquido rosa, alla vigilia delle partite. Lo ricordo perfettamente. A Milano prendevamo altre cose, pillole. L’ho detto prima e dopo la morte di Gianluca Vialli, dobbiamo chiederci perché si verificano queste morti premature”.

Foto: Instagram ufficiale Raducioiu