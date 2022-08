Radu, un altro clamoroso errore. E la Cremonese si arrende al 95′ alla Fiorentina

Spettacolo e tanti gol anche in Fiorentina-Cremonese, che finisce 3-2 per i viola che la risolvono nel finale grazie a un clamoroso errore di Radu, che si spinge in porta un cross apparentemente innocuo di Mandragora.

Le marcature si aprono al 17′ con Bonaventura che, dopo lo scarico di Kouamé, insacca alle spalle di Radu con un piattone preciso sul secondo palo. Ma dura poco il vantaggio dei viola, dopo appena 2′ arriva la risposta della Cremonese con Okereke che, dimenticato in area da Quarta, insacca alle spalle di Gollini con una frustata di testa. Sarà Luka Jovic, l’uomo più atteso al Franchi, a riportare la Fiorentina in vantaggio al 34′. Termina così, con il punteggio di 2-1 la prima frazione di gioco fra Fiorentina e Cremonese, con i lombardi anche in 10 per il rosso a Escalante.

Nella ripresa, la Fiorentina prova a gestire il vantaggio e a ripartire, ma al 68′, Bianchetti gela il Franchi per il 2-2 della Cremonese. Italiano si gioca tante carte offensive per ritornare in vantaggio, esordio per Dodo, la Cremonese sembra riuscire a tenersi stretto il 2-2, ma al 95′, Radu ne combina un’altra e regala il gol del 3-2 ai viola che fa esplodere il Franchi. Clamorosa incertezza di Radu che regala clamorosamente il successo ai viola, buttandosi in porta un cross apparentemente innocuo di Mandragora, dopo quanto accaduto in Bologna-Inter, non un bel modo per cominciare la nuova stagione in massima serie.

Foto: twitter Cremonese