Radu: “Sono sempre stato concentrato sul calcio. Non ho mai pensato alla mia vita dopo il ritiro”

Stefan Radu, a Pro Sport ha parlato del suo futuro e dell’emozione dell’ultima partita all’Olimpico: “Ora voglio andare in vacanza, poi inizierò a riflettere su cosa voglio fare. Sono sempre stato molto concentrato sul calcio, senza pensare mai a quello che sarebbe stato dopo, perché queste cose ti distraggono. Mi sono sempre detto ‘Quando avrò finito, poi vedremo’. Mi terrò comunque in allenamento. Bisogna prendere sul serio il calcio, quando si è giovani ci sono tentazioni che ti strizzano l’occhio. Invece bisogna sempre tener presente che ci sarà tempo dopo. Lo dico soprattutto a chi è ancora all’inizio del viaggio. Per me la vita familiare con i bambini è molto bella. Resteremo qui in Italia, ma andremo spesso anche in Romania. Non mi sono mai sbarazzato della mia terra: a casa guardiamo la TV rumena e i bambini parlano perfettamente rumeno. A volte il desiderio di tornare a casa è grande. Sai com’è mamma è mamma e lei vive ancora lì. Finora sono riuscito ad andare a trovarla in Romania un bel po’ di volte, ma in futuro penso che lo farò ancora più spesso”.

Foto: Instragram Lazio