Radu si presenta: “Voglio dimostrare di essere all’altezza della Premier”

Ionut Radu è un nuovo calciatore del Bournemouth. Dopo l’ufficialità, sono arrivate anche le prime parole del portiere rumeno da calciatore del club inglese: “Una settimana fa il mio agente mi ha chiamato e mi ha detto dell’interesse del Bournemouth e per me era esaltante che un club di Premier si fosse interessato a me. Mi aspetto di trovare molte differenze rispetto ai campionati in cui ho giocato perché mi ritroverò nel miglior torneo, quindi maggior qualità e velocità. La Premier League è il sogno di ogni giocatore che vuole fare il calciatore. Obiettivi? Lavorare duramente e dimostrare che sono un giocatore di Premier League”.

Foto: Twitter Bournemouth