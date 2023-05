Radu pronto all’addio: “Sarà la mia ultima partita, sono stanco”

Una vera e propria bandiera della Lazio, alla quale è legato dal 2008, da l’addio al calcio giovato. Quella contro la Cremonese sarà l’ultima partita di Stefan Radu, che saluterà i suoi tifosi allo Stadio Olimpico: “Si, sarà la mia ultima partita davanti ai nostri tifosi, è un momento molto triste per me. È una gara importante perché vogliamo arrivare secondi dopo una stagione ricca di sacrifici. Questo gruppo se lo merita”. Quindici anni in maglia biancoceleste per Radu: “Questa squadra è cresciuta tantissimo. Adesso è davvero una big e fa paura. Il ritiro mi spaventa un pò, è inevitabile. Mi mancherà tutto, mi mancherà venire a Formello tutte le mattine. Forse l’unica cosa che non mi mancherà sarà il ritiro estivo, ma andrò a trovare i ragazzi in borghese”.

Foto: Twitter Lazio