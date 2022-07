Radu: “Dopo Bologna, Handanovic mi ha aiutato a tirarmi su”

Ionut Radu ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport, parlando dell’errore in Bologna-Inter che costò una parte di Scudetto ai nerazzurri: “Quel giorno ero molto giù, è stato un momento molto difficile per me. Handanovic il giorno dopo mi disse che quell’errore mi avrebbe fatto crescere, aveva ragione. Bisogna dimenticare ed imparare dagli errori. Adesso sono in una squadra che ha tanta voglia di fare. Voglio dimostrare ciò che valgo, cosa che non ho potuto fare nelle ultime du stagioni”

Foto: instagram Radu