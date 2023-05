Radrizzani sulla retrocessione del Leeds: “I tifosi meritano di più. Non mi piacciono le false promesse, c’è tanto lavoro da fare”

Andrea Radrizzani, che sta diventando proprietario della Sampdoria, ha rilasciato una nota in merito alla retrocessione del Leeds dalla Premier League: “Gli ultimi giorni sono stati molto difficile per tutti quelli del Leeds United. È stato molto difficile trovare le parole giuste, oltre a scusarci con i nostri tifosi per la retrocessione. Sono sinceramente dispiaciuto per la stagione”.

Prosegue Radrizzani: “Abbiamo fatto investimenti significativi per tenere il Leeds in Premier, ma pure lavorando duramente per migliorare, abbiamo commesso qualche errore. Stiamo riflettendo sulle decisioni da prendere per assicurarci di aver imparato la lezione e poter fare progressi. I tifosi del Leeds meritano più di questo. Spero che una volta passate rabbia e disappunto possiate vederci tornare più forti. È dal 2017 che investiamo pesantemente nel Leeds e abbiamo lavorato duro per riportare il club dove merita. Con l’aiuto dei nostri partner ci riproveremo”.

Conclude infine la nota: “Sono orgoglioso dei progressi fatti negli ultimi anni, siamo diventati capaci di attirare giocatori eccitanti e forti commercialmente, abbiamo visto migliorare l’accademia, introdotto una squadra femminile e ancora altro. Il club è stato trasformato, siamo impegnati a voler continuare nel percorso. Non mi piacciono le false promesse, c’è tanto lavoro da fare ed è richiesto un cambio. Ci serve una strategia chiara per portare avanti la visione societaria. Vi terremo informati”.

Foto: The Times