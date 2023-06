Radrizzani: “Possiamo guardare il futuro con ottimismo. Salvare la Samp è un lavoro di squadra”

Dopo l’approvazione del bilancio della Sampdoria sono arrivate le parole di Radrizzani. Ecco la nota con le sue parole: “La complessità tecnica e burocratica che ha caratterizzato questo percorso, penso sia sotto gli occhi di tutti. Nonostante le difficoltà, la fiducia non è mai venuta meno, ma spesso si è dovuti arrivare al limite a causa del poco tempo a disposizione. Salvare la Sampdoria è stato, è e continuerà ad essere un iter non semplice, ma il lavoro di squadra e le indiscutibili capacità delle persone coinvolte stanno permettendo al club di guardare al domani con ottimismo sempre più crescente. Lasciatemi poi, ancora una volta, ringraziare Matteo (Manfredi ndr) e l’avvocato Francesco De Gennaro per lo straordinario lavoro compiuto in queste settimane”.

Foto: Andrea Radrizzani Foto The Times