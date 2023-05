Radrizzani e la Samp: una lunga rincorsa e la svolta finalmente a un passo

Andrea Radrizzani ora è davvero a un passo dalla Samp. Al termine di 24 ore davvero infuocati, con grandissime tensioni dal punto di vista ambientale, in attesa di un accordo con Ferrero che portasse finalmente alla svolta. Dopo numerose complicazioni, gli aggiornamenti da Genova sono confortanti: nell’ultima ora il CdA sta lavorando per l’aumento di capitale che dovrebbe ormai portare il club a garantire il pagamento dei numerosi arretrati in modo da potersi poi iscrivere al prossimo campionato di Serie B.

Foto: twitter personale