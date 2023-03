Radonjic sui social: “Credi in te stesso, anche quando nessun altro lo fa. Dio vede tutto”

Serata amara per l’esterno offensivo del Torino, Nemanja Radonjic, messo nella ripresa del derby da Juric e sostituito dopo neanche un quarto d’ora.

Juric dopo la partita aveva così parlato: “Per me manca di rispetto totalmente verso questo gioco. Hai cose da fare e le devi fare, entri e fai cose diverse. Non sono riuscito in 6 mesi a farlo diventare un giocatore di calcio, nonostante abbia spunti. C’è poco da raccontare, abbiamo pagato questa cosa. Uno entra e ha delle consegne, sugli angoli a favore devi fare delle cose, su quelli difensivi altre, devi essere presente. Poi fai bene o male, ma devi essere presente e concentrato sulla partita. Succede spesso che non siamo concentrati, a volte passa liscio, a volte si paga come oggi”.

E’ arrivata la risposta sui social del ragazzo che ha scritto: “Credi in te stesso, anche quando nessun altro lo fa. Dio vede tutto”.

Foto: Instagram Torino