Radonjic: “Questo è il momento più bello della mia carriera. Mi sento protagonista”

Durante l’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Nemanja Radonjic, attaccante del Torino, così parlato dell’inizio della sua avventura in granata: “Sono felice perché finalmente al Torino sto trovando ciò che cercavo: continuità e gol. Negli ultimi anni non avevo giocato tanto, poi ho incrociato il Toro e Juric che mi hanno fatto sentire importante. Non saprei valutare i miei primi mesi qui, il meglio l’ho fatto vedere nell’uno contro uno. Devo migliorare in fase difensiva. Questo è il momento più bello della mia carriera, perché gioco tanto e mi sento protagonista. Spero di segnare tanto e di fare tanti assist”.

Foto: Radonjic Instagram