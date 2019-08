Radio Marca: Atletico, trattativa in corso con il Gremio per Everton. Sulle cifre…

L’Atletico Madrid cerca un rinforzo per il reparto avanzato. Secondo quanto riferisce Radio Marca, i Colchoneros avrebbero avviato una trattativa con il Gremio per Everton, attaccante brasiliano classe ’96 accostato in passato a diverse big. L’Atletico, secondo la sopracitata fonte, starebbe negoziando con la società verdeoro sulla base della richiesta da circa 60 milioni di euro.

Foto: Twitter ufficiale Copa America