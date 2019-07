Rade Krunić, le prime parole con la maglia del Milan: “Ho realizzato il mio sogno”

“Ho realizzato il mio sogno, è da tempo che avevo in testa questa squadra, questa maglia e questi colori”: traspare grande emozione dalle prime parole ufficiali di Rade Krunić rilasciate sul sito ufficiale del Milan. Parole dolci anche per Mister Giampaolo, che ritroverà in rossonero dopo l’esperienza di Empoli: “Giampaolo è stato il mio primo allenatore in Italia, mi ha fatto molto crescere. Arrivano dall’estero, ero giovane e mi ha dato subito fiducia. Per me è un allenatore importantissimo”. Un pensiero anche per il suo debutto a San Siro: “Nessuno stadio mi ha dato le sensazioni che mi ha regalato San Siro: sarà bello entrarci con i colori che mi piacciono di più”.