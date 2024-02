Ractliffe: “L’obiettivo è riportare il Manchester United ai vertici del calcio inglese, europeo e mondiale”

Dopo aver acquistato il 27,7% del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe ha commentato al sito ufficiale dei Red Devils l’ufficialità della notizia: “Diventare comproprietario del Manchester United è un grande onore e comporta una grande responsabilità. Questo segna il completamento della transazione, ma solo l’inizio del nostro viaggio per riportare il Manchester United ai vertici del calcio inglese, europeo e mondiale, con strutture di livello mondiale per i nostri tifosi. Il lavoro per raggiungere tali obiettivi accelererà da oggi”.

Non è l’unico però che ha voluto manifestare tutta la sua felicità. Anche Joel Glazer, copresidente esecutivo del Manchester United, ha voluto condividere il suo parere e accogliere Sir Jim Ratcliffe: “Vorrei dare il benvenuto a Sir Jim come comproprietario e non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con lui e INEOS Sport per offrire un futuro luminoso al Manchester United”.

