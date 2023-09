Racic: “Con Dionisi vado molto d’accordo. Un sogno essere in Serie A”

Nel pomeriggio è andata in scena la conferenza stampa di presentazione di Uros Racic, centrocampista serbo arrivato a Sassuolo in estate. Queste le sue parole: “La prima volta che ho saputo che avevo l’opportunità di venire al Sassuolo ero felicissimo perché sin da piccolo avevo il sogno di giocare in Serie A e dato che ho un compagno della nazionale Filip Djuricic l’ho chiamato per avere informazioni e chiedergli cosa ne pensasse. Filip mi ha detto cose molto buone che secondo lui sarebbe stato un anno molto buono per me, che io avrei potuto aiutare il club e il club me, per essere entrambi contenti. L’accoglienza qui a Sassuolo è stata molto buona, quello che è un po’ complicato è che devo imparare l’italiano, comunque con i compagni io molte cose le capisco in italiano e ogni giorno sto imparando parole nuove. Nel reparto siamo in molti, dobbiamo apprendere l’uno dall’altro. Dionisi? Quando sono arrivato qui una delle cose più importanti per me era avere l’opinione del mister. Per ora andiamo molto d’accordo e mi sembra che ogni giorno miglioriamo, spero di continuare così. Anche per quanto riguarda quello che lui richiede nel giorno abbiamo lo stesso pensiero e questo penso sia un bene perché siamo in sintonia. Io darò tutto ogni giorno per aiutare lui e fare quello che ci chiede. Castillejo? Era mio compagno al Valencia, quando ho sentito i rumors mi sono informato e quando mi ha detto che c’era la possibilità di venire qui mi ha chiesto come stessi qui e io gli ho detto le stesse cose che mi aveva detto Djuricic, e poi io sono stato convocato in nazionale ma quando sono tornato mi stava aspettando qui ed era felice. Spero che sia io che lui giocheremo bene e aiuteremo la squadra tutti insieme“.

Foto: sito Sassuolo