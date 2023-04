Rabiot, un futuro da scrivere dopo la sua miglior stagione

Il futuro di Adrien Rabiot è ancora da scrivere. Il centrocampista francese della Juve ha rinviato ogni discorso al termine dell’attuale stagione sportiva, nonché annata di altissimo per il ventottenne ex PSG. Lo stesso calciatore, infatti, ha affermato che le sue prestazioni personali sono le migliori in assoluto. Adrien, per la prima volta in carriera, ha raggiunto quota dieci reti. Otto le marcature segnate in Serie A, due quelle in Champions League. I bianconeri vorrebbero trattenerlo, soprattutto ora che è definitivamente esploso. La decisione di Rabiot sarà influenzata sia dal piazzamento in campionato della Juventus, la qualificazione in Champions è un fattore che sposta gli equilibri. Oltre ciò, però, dovrà essere trovato un accordo economico che soddisfi il classe ’95 che, da probabile parametro zero, può ricevere offerte d’ingaggio elevate e difficili da fronteggiare per la Vecchia Signora.

Foto: Instagram Rabiot