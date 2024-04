Rabiot: “Sono rimasto per raggiungere la Champions. Se lo faremo, parlerò con la società”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot, ha così parlato del suo futuro e non solo: “Sono rimasto perché volevo rimanere, aiutare questa squadra a tornare in Champions, me lo ha anche chiesto la società. Poi sono rimasto per questo obiettivo. Se raggiungiamo l’obiettivo, vedremo e parleremo. Sarebbe sicuramente meglio dal mio punto di vista, ma ci dobbiamo ancora parlare. Non sto parlando con la società? No perché in questo momento dobbiamo concentrarci sul campo, sulle partite da giocare. Tutti, a partire da Giuntoli e Allegri sono concentrati su questo obiettivo, che è importante, poi dopo potremo parlare”.

Infine: “Qual è la mia volontà? Di tornare in Champions con la Juve, anche se non fossi qui l’anno prossimo il mio obiettivo personale sarebbe far tornare la Juve in Champions e vincere la Coppa Italia. Poi ne parleremo”.

Foto: Instagram Juventus