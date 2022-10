Rabiot: “Siamo sulla strada giusta. Allegri si fida di me, sono contento”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Maccabi Haifa, Adrien Rabiot, protagonista della serata con una doppietta, ha così commentato il successo dei bianconeri: “Sono contento soprattutto per l’atteggiamento della squadra. Sono contento di aver fatto gol ma, come detto, non è importante. E’ più importante vincere e stasera lo abbiamo fatto bene. Abbiamo giocato bene, un po’ meno nel secondo tempo ma siamo sulla strada giusta. Loro hanno buoni giocatori. Sarà una gara in trasferta, dovremo essere concentrati ma con questo atteggiamento sono convinto che vinceremo. Dobbiamo continuare così”. Infine, ha concluso il suo intervento parlando del suo rapporto con Massimiliano Allegri: “Sto dando sempre il 100% sul campo e in allenamento. Lui si fida di me. Per lui è importante avere un giocatore che dia equilibrio alla squadra. Posso segnare e l’ho dimostrato stasera. Sono contento perché mi sento bene in squadra. Abbiamo avuto un po’ di difficoltà ma sia col Bologna che stasera abbiamo fatto bene e sono contento”.