Rabiot: “Sfortunato per il rosso. Non vedo l’ora che arrivi la prossima partita!”

Adrien Rabiot non ha preso benissimo l’espulsione di ieri sera contro la Roma, che ha lasciato la sua Juventus in dieci per una buona parte della gara. Stanotte, il francese è tornato sull’episodio con un post su Instagram: “Partita tirata contro un buon avversario, ma stasera la squadra ha lottato bene!! Sfortunato per il cartellino rosso. Non vedo l’ora che arrivi la prossima partita! La strada è ancora lunga. Forza Juve”.

Foto: Instagram personale