Rabiot regala i tre punti alla Juve. Annullato un gol a Castrovilli per fuorigioco di Ranieri

Vittoria di misura per la Juventus di Massimiliano Allegri sui viola di Vincenzo Italiano. Decisiva la rete di Adrien Rabiot al 34′ su colpo di testa. Sale al nono posto la Vecchia Signora: ventinove punti in ventidue partite. Quinta partita consecutiva senza vittoria per la Fiorentina che scivola al quattordicesimo posto con ventiquattro punti. Il terzultimo posto dista dieci punti, ma il Verona dovrà giocare domani contro la Salernitana. La sfida parte con un cartellino giallo per Rabiot, il centrocampista francese ha atterrato Nico Gonzalez. Al 12′ spreca Kostic, occasione netta per il serbo dopo il tiro respinto di Di Maria: da due passi spedisce il pallone a lato. Al 23′ è ancora l’ex Eintracht Francoforte ad avere l’occasione per portare in vantaggio i bianconeri, ma è bravo Terracciano a respingere e sventare il pericolo. Al 34′ arriva il vantaggio della Vecchia Signora con Rabiot, il colpo di testa dell’ex PSG (su cross di Di Maria) non lascia scampo al portiere avversario. Gol convalidato grazie all’intervento della goal line technology. Il secondo tempo inizia con il tentativo della Fiorentina di rendersi pericolosa, l’argentino Nico Gonzalez al 50′ non riesce ad approfittare del cross di Kouamé. Al 59′ segna l’ex Vlahovic, rete annullata dal VAR per fuorigioco. Al 67′ e al 68′ Moise Kean spreca due ottime occasioni: prima tira sul corpo del portiere avversario e, poi, da calcio d’angolo non riesce a trovare la porta da pochi passi. All’89’ pareggiano gli ospiti con Castrovilli, il centrocampista batte Szczesny con un tiro dal limite dell’area. Rete annullata dal VAR due minuti dopo per fuorigioco attivo di Ranieri, che ostacola Locatelli. Il difensore era in offside al centro dell’area dei bianconeri.

Foto: Twitter ufficiale Juventus