Rabiot: “Questa sera l’arbitro ha deciso la partita”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Adrien Rabiot ha commentato la sconfitta casalinga della sua Juventus contro l’Inter: “Sono contento della mia prestazione e di quella della squadra. Abbiamo fatto quanto ci ha chiesto dal mister, purtroppo è mancato il gol ma abbiamo giocato molto bene.

Questa sera, secondo me, l’arbitro ha deciso la partita. Parlo del fallo su Zakaria, per me era dentro l’area. È un episodio importante, purtroppo il calcio è così.

Avremmo voluto vincere, così da superare l’Inter e mettere pressione a Milan e Napoli. Ci sono ancora sette partite e tanti punti a disposizione, ma adesso sarà più difficile. Cosa mi ha detto Allegri quando mi ha sostituito? Che ho fatto molto bene, avrei desiderato finire la partita, mancavano pochi minuti e mi sentivo bene“.

