Rabiot positivo al Covid. Salta la finale di Nations League. Da valutare per la Juve

Adrien Rabiot è positivo al Covid19. Salterà la finale di Nations League tra Francia e Spagna, in programma domani sera alle 20.45 a San Siro. Il centrocampista della Juventus è stato posto in isolamento.

Da valutare anche in casa bianconera in vista del ritorno in campo dopo la sosta. Il francese potrebbe saltare i prossimi impegni della Juve.

Anche Kantè ha dovuto saltare gli impegni della Nations League perchè positivo nel Chelsea.

Adrien Rabiot ne pourra pas participer à la finale de la Ligue des Nations, dimanche à 20h45, contre l’Espagne. https://t.co/YD6SRvrWoa — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 9, 2021

Foto: Twitter Equipe de France