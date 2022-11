Rabiot: “Pogba mi ha chiesto di trascinare la squadra come già faccio alla Juventus”

Il centrocampista della Juve, ha parlato in conferenza stampa pre Mondiale. Ecco le sue parole: “Pogba ha dato a tutti il suo incoraggiamento. Mi ha chiesto di trascinare la squadra come gia faccio alla Juventus. Ho la grande chance di essere titolare in una competizione così importante. Non so se sia la svolta ma sono all’ultimo anno con i bianconeri e può aiutarmi per il futuro.”

Foto: Instagram Rabiot