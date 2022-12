Rabiot: “Orogogliosi di quanto fatto stasera. Ora vogliamo la finale”

La Francia vola in semifinale contro il Marocco, decisiva la rete di OlivierGiroud. Intervenuto ai microfoni della Rai, Adrien Rabiot, ha così commentato il successo contro l’Inghilterra la vittoria per 2-1 ai danni dell’Inghilterra: “E’ stata una partita bella ma anche molto difficile. Abbiamo dato tutto in campo e siamo molto contenti per la vittoria: ora vogliamo andare in finale. Da domani ci concentreremo sull’impegno col Marocco, siamo molto orgogliosi per quanto fatto stasera”.

Foto: Instagram Rabiot