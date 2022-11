Rabiot: “Mi sento bene, volevo dimostrarlo anche con la Francia. Ora altri gol e assist al Mondiale”

Adrien Rabiot, autore di un gol e di un assist, ha parlato dopo la vittoria per 4-1 sull’Australia del suo personale momento di forma: “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, peccato per il gol subito, ma poi siamo stati capaci di rimontare e vincere. Sono contento per il gol e l’assist, mi sento bene in questo inizio di stagione e volevo dimostrarlo anche con la Nazionale. Spero di poter fare anche altri gol e assist in questa competizione”.

Foto: Instagram Rabiot