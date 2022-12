Rabiot: “Mi piacerebbe giocare in Premier nel corso della mia carriera”

Adrien Rabiot ha parlato in conferenza stampa del momento che sta vivendo alla Juve e in Nazionale, ha parlato anche di futuro. Di seguito le parole del centrocampista: “Gioco bene alla Juve ormai da diversi mesi e sono soddisfatto di quello che sto facendo al Mondiale dall’inizio della competizione. Da quando sono in Italia ho lavorato molto sul fisico. Futuro in Premier? Mi è piaciuto come vivono il calcio in Inghilterra, ho vissuto anche là. Mi piacerebbe giocare in Premier nel corso della mia carriera.”

Foto: Instagram Rabiot