Rabiot: “Mi è mancata un po’ di continuità. L’idolo? Gerrard”

Intervistato da Dazn, Adrien Rabiot si racconta e parla così del suo rendimento, in bianconero.

Queste le sue parole: “Il vero Rabiot probabilmente l’avete visto, ma forse è mancata la continuità, ma in campo do sempre il 100%, ma è difficile mantenere lo stesso livello in tutte le partite. La prestazione contro l’Inter, o quelle più recenti, sono state di alto livello. Devo ripeterle ogni weekend ed è questa la cosa più difficile”.

Su Allegri: “Ha una passione per il proprio lavoro, vuole vincere ma anche migliorare i giocatori. Io stesso sono migliorato con lui. Mi sprona, è importante avere un allenatore che ti lancia delle sfide”.

L’avversario più forte? “Messi”.

Il momento della carriera di cui vai più orgoglioso?

“La prima partita con la Francia”.

L’idolo da bambino? “Steven Gerrard. Era un giocatore emblematico, con qualità difensive e offensive e che segnava molto. Era elegante, aveva qualcosa di particolare”.

