Rabiot-Mbappé e doppietta di Giroud, poker Francia all’Australia (4-1)

La Francia apre nel migliore dei modi il suo cammino in Qatar: termina 4-1 la gara d’esordio contro l’Australia. Una partita che inizia male per i francesi con i Socceroos che passano in vantaggio al 9′ grazie al contropiede perfetto concluso da Craig Goodwin dopo una grande giocata di Leckie. Giocata che costerà caro a Lucas Hernandez che, nel tentativo di fermare il capitano dell’Australia, si fa male e lascia il campo al fratello Theo. Il terzino del Milan metterà subito lo zampino sul match e mette dentro un cross perfetto su cui si avventa il Adrien Rabiot che di testa segna l’1-1 al 27′. Poi sarà ancora l’asse tra due calciatori provenienti dalla Serie A a lanciare la Francia:Rabiot recupera un gran pallone sulla trequarti, lavora con Mbappé e mette dentro un pallone perfetto che Olivier Giroud deve solo spingere in porta per il 2-1 francese. Al 44′ arriva anche l’occasione per i francesi, ma Mbappé sbaglia clamorosamente a un passo dalla porta un autentico cioccolatino di Griezmann. Ma non sono finite qui le emozioni del primo tempo e da un possibile 3-1, si passa subito a un possibile 2-2. Infatti, al 46′ gli australiani sfiorano il gol del pareggio con un colpo di testa di Irvine che viene fermato solo dal palo. Nel secondo tempo, invece, è dominio totale dei ragazzi del ct Deschamps. E dopo averlo sfiorato in più occasioni, al minuto 68, Mbappé si iscrive alla classifica marcatori della Coppa del Mondo insaccando con un grande colpo di testa un ottimo cross di Dembele. Risultato poi messo in cassaforte da Giroud al minuto 72′ con la rete del 4-1 che vale anche l’aggancio di Thierry Henry in vetta alla classifica marcatori all-time dei francesi. Termina così con il poker della Francia che manda subito un segnale alle concorrenti.

Foto: Instagram Francia