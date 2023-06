Rabiot, la sua scelta (coerente) si chiama Juve

La Juventus è sempre più vicina a ottenere la firma sul rinnovo annuale di Adrien Rabiot. Un prolungamento che era nell’aria nonostante l’inserimento del Manchester United, come riportato ieri da The Athletic. Il centrocampista francese sta mantenendo la promessa fatta a Massimiliano Allegri, tecnico che lo ha messo al centro del proprio scacchiere. Fiducia che il francese ha ripagato in campo, sfoderando la sua miglior stagione in bianconero (11 gol e 6 assist in 48 presenze stagionali). E adesso, a pochi giorni dalla scadenza del suo contratto, la sua scelta si chiama ancora Juve.

Foto: Instagram Juventus