Rabiot, la mamma spiega: “Tornare alla Juve opzione mai considerata. Futuro? Decideremo nei prossimi giorni”

Quale sarà il futuro di Adrien Rabiot? Il francese, che ha detto addio alla Juventus lo scorso 30 giugno, non ha mai pensato di restare in bianconero, nonostante l’arrivo di Thiago Motta, amico del francese e compagno ai tempi del PSG.

Veronique, madre di Rabiot, del quale cura gli interessi, raggiunta da L’Equipe, ha spiegato: “Non c’è bisogno di chiudere la porta, tornare alla Juventus non era un’opzione presa in considerazione. Quando prendiamo decisioni ce ne assumiamo la responsabilità. Quale futuro per Rabiot? Si deciderà nei prossimi giorni”.

Foto: Instagram Juve