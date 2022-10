Rabiot, il meglio proprio ora che è in scadenza

Siamo sinceri: un Adrien Rabiot così si era visto davvero raramente. Gli aspetti paradossali sono due: la scorsa estate era stato ceduto al Manchester United, operazione di circa 18 milioni completata tra i club e plusvalenza per la Juve, prima che il centrocampista francese decidesse di fare saltare l’operazione per una richiesta di ingaggio ritenuta eccessiva. L’altro aspetto paradossale è che da quel momento ha conquistato una maglia da titolare, ha sbagliato poche partite. E adesso sta anche evidenziando quella che è stata spesso una sua specialità: gli inserimenti con gol. Di Rabiot si è sempre detto che avrebbe dovuto garantire almeno 6-7 gol a stagione, siamo su quella strada. Il miglior Adrien sta facendo capolino proprio adesso che in scadenza e con un futuro che, almeno oggi, è tutto da scrivere.

Foto: instagram Juventus