Rabiot, il Galatasaray insiste. Ma lui temporeggia

Il futuro di Adrien Rabiot è ancora tutto da scrivere. Stando quanto riportato da RM Sport, il Galatasaray sta considerando il centrocampista francese, libero da vincoli contrattuali dopo la scadenza del suo contratto con la Juventus quest’estate. Tuttavia, al momento, Rabiot sembrerebbe – si legge – poco propenso a unirsi al club turco, in attesa di altre proposte. Sebbene il mercato dei trasferimenti in Turchia si chiuda il 13 settembre, Rabiot, in quanto giocatore svincolato, può firmare con qualsiasi squadra in qualsiasi momento. Intanto Didier Deschamps lo ha escluso dalla lista dei convocati della Nazionale francese.

Foto: Instagram Juventus